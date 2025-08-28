Campania, l’onore dell’Arma: premiati i Carabinieri eroi tra lotta alla camorra e vite salvate

Una mattinata densa di significato, quella trascorsa nel cortile monumentale della caserma Salvo D’Acquisto, sede della Legione Carabinieri Campania. In un’atmosfera sobria ma carica di emozione, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala ha conferito onorificenze a uomini e donne dell’Arma distintisi per coraggio, dedizione e spirito di servizio.

Dai blitz contro i clan della camorra, a interventi salvavita, fino ai gesti quotidiani di vicinanza alla popolazione: le storie premiate testimoniano l’instancabile presenza dell’Arma sul territorio. Un riconoscimento che va oltre le medaglie, capace di dare voce a un impegno quotidiano spesso lontano dai riflettori.

“Ogni giorno affrontate sfide complesse, ma lo fate con competenza, impegno e senso del dovere. Siete esempi luminosi di coraggio e umanità”, ha dichiarato il Generale La Gala. “Il vostro successo è frutto di lavoro di squadra, sacrificio condiviso e di una missione chiara: tutelare, prevenire, aiutare.”

Un messaggio forte anche ai giovani militari:

“Avvicinate i ragazzi, parlate con loro. Voi siete i veri influencer della legalità”, ha aggiunto il generale, sottolineando il ruolo fondamentale del supporto familiare: “Il silenzioso sostegno dei vostri cari è la vostra forza invisibile.”

La storia di Giovanni Russo: coraggio, ferita e rinascita

Uno dei momenti più toccanti della cerimonia è stato dedicato al vice brigadiere Giovanni Russo, premiato dopo un drammatico incidente che ha messo a rischio la sua vita durante un’operazione di controllo a San Giovanni a Teduccio.

Era il 6 dicembre scorso quando Russo, impegnato in un servizio di ispezione in un capannone sospettato di nascondere armi, è salito su una tettoia. Il lucernario ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare da un’altezza di circa cinque metri. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato all’Ospedale del Mare dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, tra cui l’impianto di un’endoprotesi aortica, e ricoverato in rianimazione.

“Con il medesimo entusiasmo e spirito di servizio che lo guida ogni giorno, il vice brigadiere Russo ha rischiato la vita per un valore superiore. La sua caduta non ha spento la dedizione né il suo senso del dovere. Oggi è qui con noi, testimone concreto di coraggio, sacrificio e rinascita”, ha affermato il Generale La Gala, visibilmente commosso.

Un riconoscimento che è simbolo

La cerimonia di oggi rappresenta molto più di un evento formale: è un tributo alla silenziosa battaglia quotidiana condotta da centinaia di militari, spesso invisibili, sempre fondamentali. È un richiamo al valore della legalità, al peso della responsabilità e alla forza dell’esempio.