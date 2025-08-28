Capaccio Paestum, ladri in azione durante il matrimonio: svaligiata la casa di due novelli sposi

Nel corso dei festeggiamenti, i due giovani sposi si sono accorti tramite il telefonino che le telecamere di videosorveglianza della loro abitazione erano state disattivate.

Amara sorpresa per una coppia di Capaccio Paestum nel giorno delle nozze. Nel corso dei festeggiamenti, i due giovani sposi si sono accorti tramite il telefonino che le telecamere di videosorveglianza della loro abitazione erano state disattivate.

Poco dopo è arrivata la conferma: mentre amici e parenti erano ancora a tavola, alcuni ladri si erano introdotti nell’abitazione, riuscendo a portare via diversi oggetti di valore.

La coppia ha subito allertato i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

