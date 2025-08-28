Capaccio Paestum, ladri in azione durante il matrimonio: svaligiata la casa di due novelli sposi

Amara sorpresa per una coppia di Capaccio Paestum nel giorno delle nozze. Nel corso dei festeggiamenti, i due giovani sposi si sono accorti tramite il telefonino che le telecamere di videosorveglianza della loro abitazione erano state disattivate.
Poco dopo è arrivata la conferma: mentre amici e parenti erano ancora a tavola, alcuni ladri si erano introdotti nell’abitazione, riuscendo a portare via diversi oggetti di valore.
La coppia ha subito allertato i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini per risalire agli autori del furto.