Castellammare di Stabia, sorpasso all’incrocio finisce in aggressione: uomo in ospedale in gravi condizioni

Martedì mattina, nel rione Acqua della Madonna a Castellammare di Stabia, un banale diverbio stradale si è trasformato in una violenta aggressione.

Martedì mattina, nel rione Acqua della Madonna a Castellammare di Stabia, un banale diverbio stradale si è trasformato in una violenta aggressione.

Un uomo, alla guida del furgone della ditta per cui lavora, avrebbe effettuato un sorpasso all’incrocio. Poco dopo, due persone lo hanno inseguito, costretto a scendere dal mezzo e brutalmente picchiato.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Leonardo, dove versa in gravi condizioni. Gli aggressori, già identificati, sono ora nel mirino della Polizia del commissariato stabiese, che sta ricostruendo l’accaduto.

Secondo una prima ipotesi, la lite sarebbe scoppiata per motivi di viabilità, ma gli investigatori stanno approfondendo la vicenda, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino.