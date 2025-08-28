Champions League 2025/26: Ecco le avversarie di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli

La Champions League 2025/26 prende finalmente forma. I sorteggi effettuati a Montecarlo hanno delineato il percorso delle squadre nella nuova fase iniziale della competizione, che prevede un girone unico da 36 squadre con calendario sfalsato.
Per l’Italia saranno in corsa Inter, Juventus, Atalanta e Napoli, tutte chiamate a confrontarsi con avversarie di prestigio nel panorama europeo.
Inter: Gruppo di ferro per i nerazzurri
La squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela con un calendario impegnativo che comprende: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
Juventus: sfida al Borussia Dortmund all’Allianz Stadium
I bianconeri allenata da Thiago Motta è attesa da una campagna europea complessa ma affascinante, con l’obiettivo di tornare protagonista in Champions dopo alcune stagioni in chiaroscuro. Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
Atalanta: i campioni in carica nel cammino nerazzurro
I bergamaschi, reduci dalla storica conquista dell’Europa League, incrociano club di altissimo livello Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori). Un autentico tour de force per la squadra di Gasperini, pronta però a stupire ancora.
Napoli: tra i rivali anche il Real Madrid
Impegni durissimi anche per i partenopei, che affronteranno avversari di primo piano Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori). Servirà una versione brillante della squadra di Antonio Conte per puntare agli ottavi.
Le altre sfide di cartello: Chelsea-Barcellona, PSG-Newcastle
Il sorteggio ha riservato big match anche per i club stranieri.
Il Chelsea ritrova il Barcellona, mentre il Paris Saint-Germain, tra le teste di serie, affronterà un girone d’acciaio che include Manchester City, Barcellona, Atalanta, Bayern, Tottenham, Sporting Lisbona, e Newcastle.
Nel secondo blocco di sorteggio, il Bayer Leverkusen è stato il primo estratto. Per i tedeschi sfide impegnative con PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle e Copenhagen.
La finale si giocherà il 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest, uno degli stadi più moderni e spettacolari d’Europa.
IN AGGIORNAMENTO