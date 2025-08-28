Consiglio comunale ad Agropoli, ancora in stallo il futuro dell’ospedale

Alla seduta hanno preso parte i vertici dell’Asl Salerno e il consigliere regionale Franco Picarone, ma dall’incontro non sono arrivate novità concrete sulla riattivazione del Pronto Soccorso.

Aula gremita ieri ad Agropoli per il Consiglio Comunale monotematico dedicato al futuro dell’ospedale cittadino. Alla seduta hanno preso parte i vertici dell’Asl Salerno e il consigliere regionale Franco Picarone, ma dall’incontro non sono arrivate novità concrete sulla riattivazione del Pronto Soccorso.

Il direttore generale Gennaro Sosto ha ribadito la grave carenza di medici specializzati, annunciando tuttavia la prossima pubblicazione di un bando specifico per il reclutamento di nuovo personale. Picarone ha invece sottolineato come eventuali modifiche al budget regionale per la sanità richiedano il coinvolgimento del Governo nazionale, aggiungendo la propria disponibilità a sostenere iniziative pubbliche e manifestazioni di piazza.

Per ora, dunque, resta operativo soltanto il Punto di Primo Intervento (Psaut), struttura che, pur rappresentando un riferimento per le urgenze locali, non offre le stesse garanzie di un vero Pronto Soccorso: può assicurare un intervento immediato e un primo inquadramento del paziente, ma senza personale medico dedicato né possibilità di completa presa in carico.