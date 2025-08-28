Daniele “Decibel” Bellini lascia il microfono: il Napoli cambia voce e affida lo show a Geolier

Il nuovo corso partirà sabato 30 agosto, in occasione del match contro il Cagliari: al microfono ci sarà Timo Suarez, mentre il dj set sarà affidato a Enrico Maria, dj resident.

Cambio storico allo Stadio Diego Armando Maradona: Daniele “Decibel” Bellini non è più lo speaker ufficiale della SSC Napoli. La voce che ha accompagnato alcuni dei momenti più iconici del club azzurro esce di scena dopo anni di presenza costante.

La notizia, inizialmente trapelata come indiscrezione, è stata alimentata da una storia Instagram pubblicata dallo stesso Bellini, in cui scriveva: “A volte dare il massimo non basta”, rimuovendo nel frattempo dalla sua biografia il riferimento al ruolo di speaker del Napoli. I dubbi sono poi stati definitivamente chiariti dal comunicato ufficiale diffuso dal club.

La SSC Napoli ha annunciato una nuova partnership con Golden Boys, società fondata da Gaetano ed Emanuele Palumbo – quest’ultimo meglio conosciuto come il cantante Geolier – che curerà la direzione artistica e l’intrattenimento musicale in occasione di tutte le partite casalinghe della stagione.

Il nuovo corso partirà sabato 30 agosto, in occasione del match contro il Cagliari: al microfono ci sarà Timo Suarez, mentre il dj set sarà affidato a Enrico Maria, dj resident. Nel corso della stagione, si alterneranno diversi ospiti e artisti con l’obiettivo di animare il pre-partita del Maradona.

Nel comunicato ufficiale, la SSC Napoli ha colto l’occasione per ringraziare Daniele “Decibel” Bellini per il contributo dato negli anni e per aver raccontato, con la sua voce, momenti indimenticabili della storia del club.