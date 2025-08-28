Giovane di Bacoli morto in barca, periti rilevano monossido di carbonio: rafforzata l’ipotesi dell’intossicazione

Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli deceduto lo scorso 8 agosto a Portisco, in Costa Smeralda. Durante i nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Tempio Pausania a bordo dell’imbarcazione di 17 metri, i periti hanno rilevato concentrazioni significative di monossido di carbonio, provenienti da una delle batterie di alimentazione posizionate a prua, nelle vicinanze della cabina in cui è stato trovato il corpo del giovane.

Le misurazioni, effettuate con motori e impianto di condizionamento accesi, hanno evidenziato livelli superiori alla soglia di sicurezza, sia nel vano tecnico che nella stessa cabina del marinaio. “Un dato estremamente rilevante che rafforza l’ipotesi della morte per intossicazione”, ha commentato l’avvocato della famiglia Marchionni, Maurizio Capozzo, sottolineando come l’esito degli esami tossicologici potrà chiarire definitivamente le cause del decesso, definito sin dall’inizio un possibile incidente sul lavoro.

Intanto la Procura di Tempio Pausania, guidata dal procuratore Gregorio Capasso e dalla sostituta Milena Aucone, prosegue le indagini anche sul fronte occupazionale: in queste ore sono stati ascoltati diversi testimoni a Bacoli, mentre l’Inail ha avviato verifiche sia in Campania che in Sardegna per accertare se il giovane lavorasse in nero per l’armatrice dell’imbarcazione.

Il pool di esperti – tra cui l’ingegnere Giuseppe Salvatore Mangano per la Procura, gli ingegneri Antonio e Filippo Scamardella, Sebastiano Ackermann per la famiglia e Massimo Simeone per la proprietaria della barca – continuerà nei prossimi giorni gli accertamenti, anche per verificare se le batterie fossero originali del cantiere o installate successivamente.

I risultati della perizia e dell’autopsia dovrebbero arrivare entro 90 giorni. Al momento il fascicolo resta a carico di ignoti, ma non si escludono sviluppi imminenti.