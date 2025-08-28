Mercato San Severino, il sindaco denuncia le compagnie telefoniche: “Interruzione di pubblico servizio”

Da oltre due settimane un guasto ai ripetitori sta creando gravi disagi nella zona di Mercato San Severino. Nonostante le segnalazioni dell’amministrazione comunale, le principali compagnie telefoniche non sono intervenute per risolvere il problema.

Il sindaco Antonio Somma ha quindi presentato denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti di Vodafone, Tim, WindTre, Poste Mobile, Kena, MVNO, Ho e Very, ipotizzando l’interruzione di pubblico servizio e altri reati. L’unica compagnia esclusa dall’esposto è Iliad, che – precisa il primo cittadino – è intervenuta tempestivamente per il ripristino della rete.

Il commento del sindaco

Attraverso un post sui social, Somma ha spiegato la scelta:

“È stata una decisione necessaria e legittima, a tutela dei cittadini, ma anche delle Forze dell’Ordine, degli operatori sanitari e dei pubblici uffici, costretti a lavorare con collegamenti web malfunzionanti. Le risposte evasive ricevute alle nostre PEC dimostrano un totale disinteresse verso una problematica che non è più procrastinabile. Abbiamo ritenuto opportuno informare la comunità e continueremo a dare aggiornamenti sugli sviluppi”.