Meteo Campania, scatta l’allerta gialla: in arrivo domani temporali, fulmini e grandine

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido dalle ore 8:00 di venerdì 29 agosto alle ore 8:00 di sabato 30 agosto, su tutto il territorio regionale.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, sono attese precipitazioni improvvise e intense, caratterizzate da grande variabilità e rapidità di evoluzione, tipiche dei temporali estivi. Fulmini, grandinate e forti raffiche di vento potrebbero colpire localmente con particolare violenza.

I rischi principali

La criticità idrogeologica è considerata moderata. Tra gli effetti al suolo più probabili si segnalano:

Allagamenti in aree urbane

Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua

Smottamenti e frane

Scorrimento superficiale delle acque lungo le strade

Caduta massi in zone montane o collinari

Inoltre, raffiche di vento e grandine potrebbero causare danni a coperture, impianti e strutture esposte, così come compromettere la stabilità del verde pubblico.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile invita tutti i Comuni a attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in atto le misure previste nei piani di protezione civile locali, sia di tipo strutturale che organizzativo.

Si raccomanda inoltre di:

Controllare la stabilità degli alberi e del verde pubblico

Evitare sottopassi, corsi d’acqua e zone a rischio frana durante i temporali

Seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi dalla Sala Operativa Regionale