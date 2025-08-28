Montecorvino Rovella in lutto: l’ultimo saluto a Tina Sgarbini, vittima di femminicidio

Sul sagrato della chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo una folla composta, incredula e silenziosa, si è stretta intorno ai familiari e agli amici per dare l’ultimo saluto a Tina, ennesima vittima innocente di una violenza che non si arresta.

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro di Tina Sgarbini, la 47enne uccisa dal suo ex compagno lo scorso sabato a Montecorvino Rovella. Sul sagrato della chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo una folla composta, incredula e silenziosa, si è stretta intorno ai familiari e agli amici per dare l’ultimo saluto a Tina, ennesima vittima innocente di una violenza che non si arresta.

La celebrazione è stata officiata dal vescovo ausiliare di Salerno, monsignor Alfonso Raimo, che nella sua omelia ha espresso il dolore di un’intera comunità:

> “Siamo stanchi di questa sofferenza e chiediamo al Signore di insegnarci a perdonare come figli di un unico padre, come membri di una sola famiglia”.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Martino D’Onofrio, numerose autorità locali, la vicesindaca di Salerno Paky Memoli e i consiglieri regionali Franco Picarone e Andrea Volpe.

L’omelia

Monsignor Raimo ha pronunciato parole profonde e toccanti:

> “Oggi piangiamo Tina, ma insieme a lei dobbiamo piangere le troppe donne che hanno perso la vita per mano di chi diceva di amarle. E piangiamo anche i figli e le figlie che restano, con cicatrici invisibili ma indelebili”.

Un pensiero è andato ai tre figli di Tina, affranti per la perdita della madre:

> “Non siete soli. La comunità cristiana e civile vi abbraccia. La mamma continuerà a vivere in voi, nei vostri gesti e nei vostri ricordi. Non lasciate che la violenza scriva l’ultima parola sulla vostra vita”.

Il vescovo ha poi richiamato tutti alla responsabilità collettiva:

> “La violenza non è mai la soluzione: non lo è nei rapporti tra i popoli, non lo è tra gli Stati, e tantomeno nelle mura di casa. Basta con la retorica: è tempo di prevenzione, educazione e ascolto. Prevenzione significa non aspettare che la violenza esploda, educazione è formare i bambini al rispetto, ascolto è accogliere chi soffre senza giudizi”.

Infine, un monito per non ridurre la vita di Tina al suo tragico epilogo:

> “Tina sarà ricordata come una mamma, una donna, una persona che ha amato ed è stata amata. Custodiamo la sua memoria nella luce, non nel buio che l’ha portata via”.