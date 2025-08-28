Nocera Inferiore. Fosso Imperatore, Coifim respinge le accuse della Lega

Nocera Inferiore. Coifim risponde alla Lega: l’area Fosso Imperatore è funzionale ai lavori GORI. Gambardella: “Ambiente e sviluppo devono andare insieme”.

La replica del Coifim

Si apre la polemica sui lavori nell’area industriale di Nocera Inferiore. Il presidente del Coifim (Consorzio Imprenditori Fosso Imperatore), Sabatino Gambardella, ha risposto con fermezza al comunicato della Lega di Nocera Inferiore, che denunciava lo stato di abbandono di una porzione dell’area industriale di Fosso Imperatore. “Manifestiamo tutto il nostro disappunto – ha dichiarato – di fronte a chi descrive come incuria un sito che è invece destinato a un’opera infrastrutturale di grande valore per il territorio”.

Gambardella ha precisato che l’area è stata concessa alla ditta affidataria dei lavori GORI per lo stoccaggio dei materiali edili, finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle fognature. “Un’opera attesa da decenni – ha sottolineato – che finalmente si realizza e che porterà benefici a cittadini, famiglie e imprese”.

Ambiente e sviluppo insieme

Il presidente del Coifim ha ribadito che la costruzione della rete fognaria non rappresenta un segnale di degrado, bensì un passaggio storico verso il risanamento ambientale e il miglioramento delle infrastrutture. “È nostra convinzione – ha aggiunto – che ambiente e sviluppo debbano camminare di pari passo, ponendo fine agli scempi ambientali verificatisi in passato”.

Una posizione che mira a difendere l’immagine dell’area industriale e a restituire alla comunità la consapevolezza di un’opera strategica per il futuro.

