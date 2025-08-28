Paura a Cinecittà World: visitatori bloccati sulle montagne russe Altair

Intervento dei Vigili del Fuoco con unità specializzate. Nessun ferito, ma attimi di forte tensione nel parco divertimenti alle porte di Roma.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio all’interno del celebre parco divertimenti Cinecittà World, dove diversi visitatori sono rimasti bloccati a bordo della giostra Altair, una delle montagne russe di punta del parco, a causa di un guasto tecnico improvviso.

L’allarme è scattato intorno alle 14:40, quando la giostra si è arrestata, lasciando i passeggeri sospesi lungo il tracciato.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia, supportata da un’autoscala e da personale altamente specializzato del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), addestrato proprio per operazioni di soccorso in situazioni complesse.

Grazie alla tempestività dell’intervento, tutte le persone coinvolte sono state riportate a terra in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo attimi di forte tensione tra i visitatori e lo staff del parco.

Al momento sono in corso accertamenti tecnici per chiarire le cause dell’arresto e verificare le condizioni di sicurezza dell’attrazione prima della riapertura al pubblico.

