Paura a Cinecittà World: visitatori bloccati sulle montagne russe Altair

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio all’interno del celebre parco divertimenti Cinecittà World, dove diversi visitatori sono rimasti bloccati a bordo della giostra Altair, una delle montagne russe di punta del parco, a causa di un guasto tecnico improvviso.
L’allarme è scattato intorno alle 14:40, quando la giostra si è arrestata, lasciando i passeggeri sospesi lungo il tracciato.
Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia, supportata da un’autoscala e da personale altamente specializzato del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), addestrato proprio per operazioni di soccorso in situazioni complesse.
Grazie alla tempestività dell’intervento, tutte le persone coinvolte sono state riportate a terra in sicurezza.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo attimi di forte tensione tra i visitatori e lo staff del parco.
Al momento sono in corso accertamenti tecnici per chiarire le cause dell’arresto e verificare le condizioni di sicurezza dell’attrazione prima della riapertura al pubblico.