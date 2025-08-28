Perde il controllo dell’auto e finisce in un dirupo: morto pensionato 78enne

Tragedia nella serata di ieri a Polla, dove un uomo del posto, Rolando Marotta, 78 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Cappucci.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada e precipitando in un dirupo. L’impatto è stato particolarmente violento.

Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, i sanitari del 118 e la Polizia locale. L’uomo, inizialmente ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, è stato poi trasferito al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate.

Grande cordoglio a Polla, dove Rolando Marotta era molto conosciuto e stimato. L’intera comunità si stringe attorno ai familiari in queste ore di dolore.