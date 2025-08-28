Protocollo Protezione Civile tra Consorzio e Comune di Castel San Giorgio

Firmato protocollo tra Consorzio Sarno e Comune di Castel San Giorgio per rafforzare Protezione Civile, sicurezza cittadina e salvaguardia ambientale.

Le parole del presidente del Consorzio

Nocera Inferiore e i presidi di Protezione Civile. Il presidente del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, Mario Rosario D’Angelo, ha posto l’accento sull’importanza di unire le forze per fronteggiare le sfide del territorio. La collaborazione istituzionale viene vista come strumento fondamentale per garantire un’efficace rete di Protezione Civile, capace di coniugare prevenzione, tutela ambientale e vicinanza ai cittadini. La cooperazione tra enti e associazioni è indicata come chiave per costruire una risposta pronta e condivisa di fronte alle emergenze.

L’impegno della sindaca Paola Lanzara

La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha evidenziato come il nuovo protocollo rappresenti un passo concreto verso una Protezione Civile più efficiente e radicata nella comunità. L’accordo è stato presentato come uno strumento utile a rafforzare la prevenzione dei rischi, migliorare la prontezza operativa e consolidare la salvaguardia del territorio. Una tappa importante che si inserisce in un percorso già avviato con altre realtà locali, confermando l’impegno per una rete di sicurezza e cooperazione sempre più ampia.

