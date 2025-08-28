Salerno, nuovi sequestri nel carcere: cellulari in cella e droga nascosta nelle parti intime

Nuovi controlli all’interno della casa circondariale di Salerno hanno portato a due importanti sequestri.

Due giorni fa, nella Prima Sezione, la Polizia Penitenziaria ha scoperto e sequestrato 2 smartphone perfettamente funzionanti, 3 caricabatterie e 2 schede sim. Il materiale era nascosto in un foro della parete di una cella, celato dietro la staffa del televisore. Immediata la contestazione agli occupanti della stanza.

Un altro episodio si è verificato ieri, nel Reparto Colloqui: un detenuto di origini salernitane, durante un incontro con i familiari, ha tentato di occultare nelle parti intime un involucro sospetto. I movimenti dell’uomo hanno insospettito gli agenti, che lo hanno fatto visitare dal medico di guardia. Disposto il ricovero in ospedale per accertamenti radiografici, gli esami hanno rivelato la presenza di un ovulo nell’ampolla rettale.

Successivamente, il detenuto ha espulso l’involucro, risultato contenere circa 35 grammi di cocaina e una quantità di hashish. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il consigliere nazionale dell’OSAPP, Emilio Fattorello, ha espresso soddisfazione per l’operato del personale:

“Va il nostro plauso ai colleghi della casa circondariale di Salerno che, con vero senso del dovere, continuano a contrastare le attività criminali dietro le sbarre”.