Sant’Antonio Abate: proseguono le operazioni di pulizia delle caditoie per prevenire allagamenti

Proseguono con impegno le operazioni di pulizia settimanale delle caditoie nel territorio di Sant’Antonio Abate, un intervento fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque piovane e prevenire allagamenti e disagi legati a piogge intense.

Questa settimana, le operazioni hanno interessato via Circumvallazione, il completamento di via Nocerelle e via De Luca, con interventi mirati a mantenere efficienti le infrastrutture cittadine.

Il sindaco Ilaria Abagnale ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare eventuali criticità o disservizi tramite WhatsApp al numero 327 943 7190, dedicato al servizio dello “Sportello del Cittadino”. “Gestisco personalmente le richieste – spiega il sindaco – per garantire un contatto diretto con i cittadini e intervenire con maggiore rapidità ed efficacia, assicurando risposte tempestive e soluzioni concrete”.

Il sindaco precisa che i canali social come Facebook non saranno considerati per le segnalazioni: “La vostra collaborazione tramite WhatsApp è fondamentale per il buon funzionamento del servizio e per il benessere dell’intera comunità”.