Sarno, gemelli aggrediti nel sonno a colpi di coltello: arrestato 26enne con droga e psicofarmaci

Momenti di terrore ieri mattina a Sarno, dove due giovani gemelli marocchini sono stati aggrediti nel sonno da un loro connazionale per futili motivi.

L’uomo, armato di un grosso coltello da cucina, li ha colpiti ripetutamente alla testa, provocando profonde ferite da taglio. I fratelli, sanguinanti, sono riusciti a fuggire in strada dove alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi e della polizia.

Gli agenti del Commissariato di Sarno, raccolte le prime testimonianze, hanno rintracciato il presunto aggressore poco dopo nei pressi della stazione della Circumvesuviana, mentre attendeva un treno per Napoli.

Il 26enne, irregolare sul territorio italiano, è stato trovato in possesso del coltello usato per l’aggressione (lama di 23 cm), di circa 55 grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e di 23 pasticche a base di benzodiazepine, spesso utilizzate come droga tra i giovani.

Al termine degli accertamenti, è stato arrestato e condotto a giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Nocera Inferiore.