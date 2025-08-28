Sarno, le nuove strisce pedonali davanti alle scuole

Sicurezza per il nuovo anno scolastico

Il ritorno tra i banchi di scuola si avvicina e la città di Sarno si prepara ad accogliere al meglio gli studenti. Tra gli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale del sindaco Francesco Squillante c’è il rifacimento delle strisce pedonali davanti agli istituti scolastici, un’azione semplice ma fondamentale per tutelare i ragazzi nei loro spostamenti quotidiani. La sicurezza stradale, soprattutto nelle aree sensibili frequentate dai più giovani, rappresenta un tema centrale e questo intervento va proprio in questa direzione.

Un piano che interessa più plessi

I lavori non si limitano a un solo edificio scolastico, ma interessano diversi plessi cittadini, collocati in punti strategici della città. Si tratta di attraversamenti che ogni giorno vengono utilizzati da centinaia di studenti, genitori e insegnanti. Il rinnovo della segnaletica orizzontale, con strisce ben visibili e realizzate con materiali resistenti, consentirà di ridurre i rischi legati al traffico e di favorire una maggiore attenzione da parte degli automobilisti.

Manutenzione e vivibilità urbana

Il rifacimento degli attraversamenti pedonali rientra nelle attività ordinarie di manutenzione urbana che l’amministrazione comunale porta avanti con costanza. Non si tratta soltanto di un intervento di sicurezza, ma anche di un’azione che contribuisce al decoro e alla vivibilità della città. Una segnaletica chiara e ben curata è infatti un elemento che riflette l’attenzione complessiva verso la comunità e il territorio.

Il messaggio alla comunità scolastica

Con il nuovo anno scolastico ormai alle porte, Sarno si presenta con un volto più sicuro e ordinato. Gli attraversamenti pedonali rinnovati costituiscono un messaggio concreto alla comunità scolastica: studenti e famiglie possono contare su un ambiente urbano più tutelato, dove la mobilità quotidiana diventa più agevole e protetta.

