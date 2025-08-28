Scafati, il sindaco Aliberti: “Non solo feste, ma soprattutto opere pubbliche”

Scafati non si ferma neppure ad agosto. A sottolinearlo è il sindaco Pasquale Aliberti, che attraverso i social ha fatto il punto sui principali cantieri cittadini, rispondendo a chi critica l’amministrazione parlando solo di “feste e festini”.

“Oggi, 27 agosto, siamo in attività come lo siamo stati per tutta l’estate – ha scritto il primo cittadino –. Vi porto in un tour dei cantieri in corso, alcuni lavori conclusi, altri in via di completamento”.

Tra gli interventi segnalati dal sindaco figurano:

Area attrezzata di via Corbisiero: lavori in fase di conclusione.

Piazzetta al 31: anche qui i lavori stanno per terminare.

Scuola di via Genova: completato il Corpo 1, iniziati i lavori sul Corpo 2.

Manutenzione nelle scuole: in corso secondo la programmazione.

Plesso scolastico “T. Iorio”: lavori in avanzamento.

Scuola di Mariconda: consegna prevista entro settembre.

Stadio “G. Vitiello”: lavori in corso.

PalaMangano: lavori in via di conclusione.

Polo scolastico: obiettivo di completamento fissato entro il 2026.

Aliberti ha ribadito che l’impegno dell’amministrazione non si limita agli eventi di intrattenimento, ma punta soprattutto a lasciare alla città infrastrutture e servizi concreti. “Realizziamo opere pubbliche, non solo immateriali”, ha concluso.