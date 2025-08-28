Tragedia a San Marzano sul Sarno: uomo trovato senza vita nel laghetto del Parco Urbano

A dare l'allarme sono state alcune donne che si trovavano nella zona con i loro figli per trascorrere qualche ora all'aria aperta. Il corpo, privo di sensi, è stato estratto dalle acque dai vigili del fuoco di Nocera Inferiore.

Nel tardo pomeriggio di oggi, il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle acque del laghetto del Parco urbano di San Marzano sul Sarno. A dare l’allarme sono state alcune donne che si trovavano nella zona con i loro figli per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Il corpo, privo di sensi, è stato estratto dalle acque dai vigili del fuoco di Nocera Inferiore.

Le forze dell’ordine, giunte prontamente sul posto, hanno delimitato l’area, chiudendola al pubblico per consentire le operazioni di recupero e le indagini. Il cadavere dell’uomo, che potrebbe essere di origine extracomunitaria, è stato sistemato sul prato in attesa dell’arrivo del magistrato di turno presso la Procura di Nocera Inferiore. L’uomo sembrava privo di indumenti, ma le cause della morte sono ancora da chiarire: l’ipotesi di un malore si affianca a quella di un possibile atto violento. Le indagini sono appena iniziate.