Allerta meteo gialla in Campania: temporali, fulmini, grandine e rischio idrogeologico il 29 e 30 agosto

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo per i giorni 29 e 30 agosto, a causa di condizioni meteorologiche instabili. Secondo le previsioni del Centro Funzionale, la regione sarà interessata da precipitazioni improvvise, con temporali che si evolveranno rapidamente e con grande incertezza. Le condizioni meteo, infatti, potrebbero variare rapidamente, con possibili episodi di grandine, fulmini e forti raffiche di vento.

L’allerta riguarda in particolare la giornata di venerdì 29 agosto, dalle ore 8, fino a sabato 30 agosto, alle ore 8, durante la quale i temporali potrebbero essere intensi e concentrati in brevi intervalli di tempo. In questi frangenti, si raccomanda attenzione per il rischio idrogeologico: le piogge potrebbero causare allagamenti, con un rapido innalzamento dei livelli dei fiumi e scorrimento delle acque nelle sedi stradali. Inoltre, è previsto il rischio di caduta massi e frane, soprattutto nelle aree montuose e collinari.

La Protezione Civile mette in guardia anche dai danni da fulmini, grandine e raffiche di vento che potrebbero compromettere la sicurezza di strutture esposte e le coperture degli edifici. Le autorità locali sono invitate a monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteo e a prendere le necessarie precauzioni per la sicurezza della popolazione.

Si raccomanda di evitare spostamenti non essenziali e di prestare attenzione ai rischi legati alla circolazione stradale e alle strutture esposte.