Angri piange la scomparsa del Dottor Carmine La Pepa: un uomo stimato e apprezzato da tutta la comunità

La città di Angri, da sempre caratterizzata da un forte senso di comunità e solidarietà, si trova oggi a fare i conti con una grande perdita. È venuto a mancare Carmine La Pepa, titolare della storica Farmacia Nazionale, figura di riferimento per tanti cittadini angresi, che ha sempre garantito il suo supporto con discrezione, professionalità e umanità.

A rendere omaggio alla memoria del Dottor La Pepa numerosi messaggi di affetto, tra il quali quello del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che ha espresso, tramite un post sui social, le sue più sentite condoglianze alla famiglia La Pepa, in particolare al figlio Valerio, che in questo momento di dolore sta affrontando la difficile perdita di un padre tanto amato. Le parole del sindaco, che si è detto “vicino” alla famiglia, rispecchiano il sentimento di tutta la cittadinanza che riconosce in Carmine La Pepa non solo un professionista, ma anche un uomo capace di entrare nel cuore della comunità con il suo carattere genuino e la sua dedizione al lavoro.

“Un Uomo stimato e apprezzato da tanti cittadini Angresi”, ha scritto Ferraioli, sottolineando quanto la figura del Dottor La Pepa fosse un punto di riferimento. Non solo un farmacista, ma una persona che aveva saputo costruire, con il suo impegno quotidiano, un rapporto di fiducia con i suoi clienti, che spesso si rivolgevano a lui non solo per consigli di salute, ma anche per semplici chiacchierate che diventavano momenti di umanità.

Carmine La Pepa, con il suo impegno e la sua dedizione, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Angri, e la sua memoria resterà viva nei cuori di chi l’ha conosciuto. La redazione insieme alla cittadinanza si stringe alla famiglia, augurando loro di trovare conforto nei ricordi e nell’affetto che il Dottor La Pepa ha saputo seminare in ogni angrese.