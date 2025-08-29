Eboli: fermato piromane in flagranza di incendio rifiuti grazie all’ausilio del drone

Questa mattina alle 5:50, la Polizia Municipale di Eboli, con il supporto del drone pilotato dal coordinatore della Protezione Civile, Saverio de Caro, ha arrestato un marocchino di 48 anni per l’incendio di rifiuti plastici pericolosi. L’uomo, regolare sul territorio e residente a Battipaglia, è stato sorpreso a Santa Cecilia, una zona periferica della città. La rapida azione ha evitato che l’incendio si propagasse, grazie anche all’intervento dei volontari di Protezione Civile. Il responsabile è stato denunciato e le indagini proseguono, con l’ipotesi che il gesto possa nascondere intenti criminali organizzati.

Il sindaco Mario Conte e l’assessore La Brocca hanno sottolineato l’importanza di intensificare i controlli, utilizzando anche tecnologie come i droni, per contrastare il fenomeno degli incendi criminosi nelle zone agricole.