Emergenza a Scala: 70enne trasferito d’urgenza in elisoccorso per lesione dell’aorta

Un episodio di grande apprensione si è verificato ieri sera al campo sportivo di Scala, dove è atterrato l’elisoccorso per il trasferimento urgente di un uomo di 70 anni residente a Conca dei Marini. Il pensionato aveva accusato, nel pomeriggio, un improvviso e forte dolore toracico, accompagnato da sudorazione fredda e profusa, sintomi che hanno subito destato preoccupazione per una grave emergenza cardiaca.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Castiglione. Qui, dopo gli accertamenti da parte del cardiologo di turno, è emersa la diagnosi di lesione dell’aorta, una condizione che avrebbe potuto rivelarsi letale se non trattata tempestivamente, come riporta “Il Quotidiano della Costiera“.

Stabilizzato con la terapia farmacologica, l’uomo è stato poi trasferito nuovamente in ambulanza al campo sportivo di Scala, dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso per il trasporto in terapia intensiva di cardiochirurgia. Il volo sanitario ha condotto il paziente all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato immediatamente preso in carico per gli interventi necessari.

La tempestività dell’intervento ha evitato il peggio, e ora il paziente è sotto stretto monitoraggio.