Evade dai domiciliari e viene rintracciato in un bar: arrestato 41enne di Nocera Inferiore

Un 41enne di Nocera Inferiore, residente a Castel San Giorgio, è stato arrestato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per precedenti reati, ha deciso di sfuggire alla misura di restrizione, ma è stato rintracciato solo il pomeriggio successivo in un bar a Roccapiemonte.

Il 41enne, con precedenti per furto, era già stato sottoposto alla stessa misura restrittiva a luglio, ma aveva violato le condizioni imposte. Stanco di rimanere in casa, la notte dell’evasione ha lasciato il suo domicilio. I Carabinieri hanno dato inizio alle ricerche dopo aver constatato la sua assenza durante un controllo, e lo hanno trovato a Roccapiemonte, dove lui stesso ha indicato la sua posizione.

L’indagato è stato portato in Tribunale a Nocera Inferiore per il rito direttissimo, dove ha convalidato l’arresto e, difeso dall’avvocato Vittoria Schiavo, è stato nuovamente sottoposto alla misura dei domiciliari. La Procura, al termine dell’udienza, ha richiesto l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare ulteriormente l’uomo, come riportato da “Il Mattino“.

Il caso solleva interrogativi sulla gestione delle misure di prevenzione e sulle difficoltà di controllo dei soggetti sottoposti a restrizioni domiciliari.