Furto di auto a Scafati: rubata una Grande Punto, la denuncia sui social della proprietaria

Un altro furto di auto si è verificato nel salernitano, precisamente a Scafati. Nella notte tra domenica e lunedì, una Grande Punto Grigia è stata rubata in via Geremia Cavallaro, nei pressi di Rossano. La proprietaria, Mina Squillante, ha subito sporto denuncia alle forze dell’ordine e ha poi deciso di lanciare un appello attraverso il gruppo Facebook “Sei di Scafati Se…”.

Nel suo messaggio, la signora ha chiesto agli altri membri della comunità se ci fossero telecamere nella zona o se qualcuno avesse sentito o visto qualcosa di sospetto. Ha inoltre chiesto se fosse il primo caso di furto nella stessa area, invitando i residenti a prestare attenzione.

“Non so se la mia auto è la prima a sparire nel viale“, ha scritto la malcapitata, cercando di raccogliere informazioni utili per risolvere il caso. La denuncia pubblica sui social evidenzia la crescente preoccupazione per l’aumento dei furti d’auto nella zona e il bisogno di maggiore sorveglianza.