Giallo ad Angri: ragazzina di 13 anni precipita dal balcone, grave alle gambe

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure alla giovane, e le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Un incidente si è verificato martedì mattina ad Angri, dove una ragazzina di 13 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, riportando gravi ferite alle gambe. Le cause che hanno portato alla caduta sono ancora da chiarire, e le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.

