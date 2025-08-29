Giallo ad Angri: ragazzina di 13 anni precipita dal balcone, grave alle gambe

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure alla giovane, e le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. 

Un incidente si è verificato martedì mattina ad Angri, dove una ragazzina di 13 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, riportando gravi ferite alle gambe. Le cause che hanno portato alla caduta sono ancora da chiarire, e le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.

