Interruzione dell’erogazione idrica a Nocera Inferiore: lavori Enel dalle 9:00 alle 16:00

La Gori ha annunciato che, a causa di lavori programmati da parte di Enel, sarà necessario fermare temporaneamente gli impianti, causando l’interruzione dell’erogazione idrica in diverse zone di Nocera Inferiore. La sospensione è prevista per la giornata di venerdì 29 agosto 2025, dalle 09:00 alle 16:00.
Le zone interessate
L’interruzione riguarderà numerose strade e piazze del territorio comunale, tra cui:
-
Corso Vittorio Emanuele II
-
Piazza del Corso
-
Piazza Fratelli D’Amora
-
Piazza Giovanni Amendola
-
Piazza Luigi Guerritore
-
Piazza Trento e Trieste
-
Piazzetta Pagliara
-
Rione Enrico Calenda
Inoltre, l’interruzione coinvolgerà le principali vie cittadine, come:
-
via Garibaldi
-
via Roma
-
via Papa Giovanni XXIII
-
via Giacomo Leopardi
-
via Gioacchino Guerritore
-
via Francesco Balestrino
-
via San Ludovico D’Angiò
-
via Vescovado
-
via Sarajevo
-
via Raffaele Libroia
-
via Nicola Bruni Grimaldi
-
via Lorenzo Fava, e tutte le relative traverse.
Possibili disagi alla riapertura
La Gori avvisa che, al momento del ripristino del servizio, potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua, che comunque scompariranno in breve tempo. In questi casi, è consigliato far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
L’azienda si scusa per i disagi causati e invita la cittadinanza a organizzarsi di conseguenza per la giornata di sospensione.