Interruzione dell’erogazione idrica a Nocera Inferiore: lavori Enel dalle 9:00 alle 16:00

La Gori ha annunciato che, a causa di lavori programmati da parte di Enel, sarà necessario fermare temporaneamente gli impianti, causando l’interruzione dell’erogazione idrica in diverse zone di Nocera Inferiore. La sospensione è prevista per la giornata di venerdì 29 agosto 2025, dalle 09:00 alle 16:00.

Le zone interessate

L’interruzione riguarderà numerose strade e piazze del territorio comunale, tra cui:

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza del Corso

Piazza Fratelli D’Amora

Piazza Giovanni Amendola

Piazza Luigi Guerritore

Piazza Trento e Trieste

Piazzetta Pagliara

Rione Enrico Calenda

Inoltre, l’interruzione coinvolgerà le principali vie cittadine, come:

via Garibaldi

via Roma

via Papa Giovanni XXIII

via Giacomo Leopardi

via Gioacchino Guerritore

via Francesco Balestrino

via San Ludovico D’Angiò

via Vescovado

via Sarajevo

via Raffaele Libroia

via Nicola Bruni Grimaldi

via Lorenzo Fava, e tutte le relative traverse.

Possibili disagi alla riapertura

La Gori avvisa che, al momento del ripristino del servizio, potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua, che comunque scompariranno in breve tempo. In questi casi, è consigliato far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

L’azienda si scusa per i disagi causati e invita la cittadinanza a organizzarsi di conseguenza per la giornata di sospensione.