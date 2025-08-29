Nocera. Lavori in corso allo stadio San Francesco: preparativi per la prima gara casalinga della Nocerina

Come da programma, l’intervento inizierà con la sistemazione delle torri faro, che saranno dotate di lampade a led per un miglioramento dell'illuminazione.

Proseguono a ritmo serrato i lavori di ristrutturazione presso lo stadio San Francesco, che si prepara ad accogliere la prima gara casalinga della Nocerina il prossimo 31 agosto. Mercoledì mattina, il sindaco Paolo De Maio, insieme ai tecnici dell’Ufficio Tecnico, al direttore della ditta che ha vinto l’appalto e al direttore generale del club, Giuseppe Prete, ha effettuato un sopralluogo sul sito per verificare lo stato dei lavori.

L’intervento inizierà con la sistemazione delle torri faro, che saranno dotate di lampade a led per un miglioramento dell’illuminazione. Successivamente si procederà con l’installazione dei sediolini, la messa a punto dell’impianto di videosorveglianza e dell’impianto audio, oltre a lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e della copertura del settore tribuna.

Si procederà, a seguire, con la realizzazione della tendostruttura, con l’obiettivo di consegnarla nel più breve tempo possibile alle associazioni locali.