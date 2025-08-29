Pompei, sei Daspo urbani in pochi giorni: rafforzato il contrasto alla prostituzione

Negli ultimi giorni, sono stati emessi sei ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti soggetti, con l’applicazione della normativa sul Daspo urbano. Ognuno di loro è stato anche sanzionato con una multa di 100 euro.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla prostituzione da parte della Polizia Municipale di Pompei, guidata dal comandante Petrocelli e sostenuta con forza dal sindaco Carmine Lo Sapio. Negli ultimi giorni, sono stati emessi sei ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti soggetti, con l’applicazione della normativa sul Daspo urbano. Ognuno di loro è stato anche sanzionato con una multa di 100 euro.

L’ultimo intervento ha visto tra i sanzionati anche un cliente, a dimostrazione della linea di fermezza adottata dall’amministrazione comunale. La normativa prevede che la mancata osservanza dell’ordine di allontanamento comporti il raddoppio della sanzione economica e la segnalazione al Questore per l’imposizione di un provvedimento di divieto di frequentazione dei luoghi, con una durata che può arrivare fino a sei mesi.

Questi provvedimenti fanno parte di un più ampio piano di contrasto alla prostituzione, fenomeno che da tempo è considerato un’emergenza di decoro e sicurezza per la città di Pompei.