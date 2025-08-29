Salerno, giovane madre perseguitata dall’ex anche durante i domiciliari: “Vivo nascosta per paura”

Una giovane madre di Salerno vive da quasi due anni un vero e proprio incubo fatto di minacce, violenze e persecuzioni da parte dell’ex compagno.

L'uomo, già protagonista in passato di gravi episodi di abuso e maltrattamento, si era presentato più volte sotto casa della donna armato di coltello. Nonostante ciò, l'unica misura restrittiva attualmente in vigore nei suoi confronti è quella degli arresti domiciliari. Ma anche da lì, l'uomo continua a perseguitare la sua ex utilizzando i social network per lanciare intimidazioni pesantissime.

“Non sentitevi intoccabili, il piombo non ha pregiudizi”, “Vi farò mangiare tante di quelle pallottole che nemmeno i giubbotti vi salveranno”: sono solo alcune delle minacce comparse sui suoi profili, accompagnate da immagini di armi da fuoco. E negli ultimi giorni, come se non bastasse, anche il fratello dell’ex ha iniziato a seguire e minacciare la giovane donna, arrivando a intimidire lei e i suoi figli, con esplicite minacce di morte.

Tutti questi episodi sono stati regolarmente denunciati, ma la situazione per la vittima resta drammatica. La donna ha dovuto abbandonare la propria casa per sfuggire alle continue molestie, sostenendo anche pesanti conseguenze economiche. Oggi vive nascosta, come una fuggitiva, con la costante paura che il suo nuovo indirizzo venga scoperto. Non può parcheggiare sotto casa, non può condurre una vita normale, mentre chi dovrebbe essere fermato continua a incutere terrore, impunito.

La vicenda è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica dal deputato Francesco Emilio Borrelli, a cui la donna si è rivolta per chiedere aiuto. Insieme a Dario Barbirotti, rappresentante di Europa Verde a Salerno, Borrelli ha denunciato l’assurdità e l’ingiustizia di questa situazione:

“È inaccettabile che una donna sia costretta a vivere in clandestinità per sfuggire alle minacce di chi dovrebbe invece stare dietro le sbarre. Non basta una misura blanda come gli arresti domiciliari quando ci sono minacce di morte reiterate, violenze e persecuzioni. Questa giovane madre vive barricata, scappa, si nasconde, mentre chi la minaccia continua a diffondere odio e terrore, utilizzando anche i social come megafono”.

Borrelli sottolinea come questo caso non sia un’eccezione isolata, ma l’ennesima testimonianza di un sistema che troppo spesso lascia sole le vittime. “Servono pene certe, misure efficaci, protezione reale. Non possiamo accettare che donne e bambini diventino prigionieri della paura, mentre i violenti si sentono padroni di vita e di morte.”

Una giustizia che non tutela le vittime è una giustizia che fallisce. E finché storie come questa continueranno ad accadere, sarà difficile parlare di vera civiltà giuridica.