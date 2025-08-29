San Marzano sul Sarno. Morto nel laghetto del parco, la vittima è un extracomunitario di 47 anni

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo che alcuni passanti avevano lanciato l'allarme.

È di uomo di 47 anni, extracomunitario e senza fissa dimora, il corpo rinvenuto senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nel laghetto del parco urbano di San Marzano sul Sarno. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo che alcuni passanti avevano lanciato l’allarme. Secondo indiscrezioni, alcune persone della zona avrebbero riferito di aver sentito urla provenire dal parco la sera prima del ritrovamento. Se confermata questa testimonianza, resta il dubbio sul motivo per cui nessuno abbia allertato le forze dell’ordine.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, sono in corso per chiarire le cause del decesso. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte.