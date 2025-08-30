La lotta per il rispetto e la meritocrazia: la nota di Claudio Anellucci, presidente dell’Angri

Il presidente dell’Angri, Claudio Anellucci, ha deciso di condividere con i tifosi una testimonianza diretta e sincera riguardo a un episodio che ha messo a dura prova la sua pazienza e la determinazione della società. Nella sua nota, il presidente ha voluto affrontare una vicenda spiacevole che, purtroppo, ha rischiato di compromettere la regolarità della preparazione della squadra.

Un “ricatto” a cui Anellucci non si è piegato

Il cuore del messaggio di Anellucci riguarda un “incidente” che ha coinvolto l’accesso al magazzino dove erano conservate le divise da gioco per la squadra. Alle 18:00 del giorno prima della partita, il presidente si è trovato in una situazione di stallo: l’accesso al magazzino è stato bloccato da una persona che, secondo quanto raccontato, ha cercato di ricattare la società, minacciando di non permettere alla squadra di scendere in campo a meno che non fosse soddisfatta una richiesta personale. In particolare, la “contropartita” per la liberazione delle divise sarebbe stata la promessa di schierare il figlio di questa persona come titolare.

Claudio Anellucci ha risposto in modo deciso e senza indugi, affermando che non avrebbe mai ceduto a simili pressioni. La sua posizione è chiara: il merito e il talento sono gli unici criteri che dovrebbero determinare la formazione di una squadra, e mai il favore o il nepotismo. Il presidente ha sottolineato che non sarebbe mai sceso a compromessi con chi cerca di minare i principi fondamentali dello sport.

La determinazione della società

Nonostante l’ostacolo, Anellucci ha voluto rassicurare i tifosi: la situazione è stata risolta grazie all’intervento tempestivo e determinato di persone oneste. Un sentito ringraziamento è andato a Sebastiano De Vivo e alla sua azienda, che, con il lavoro instancabile dei suoi collaboratori, ha permesso alla squadra di ottenere le divise necessarie per scendere in campo. Questo gesto ha avuto un doppio valore: ha garantito la regolarità della partita e ha confermato l’importanza della solidarietà e dell’integrità nelle difficoltà.

La denuncia contro il torbido

Il presidente dell’Angri non ha nascosto la sua indignazione verso chi ha tentato di ostacolare il lavoro che sta portando avanti con la sua squadra. “Denunciare chi usa mezzi subdoli e a tratti estorsivi” è stato il suo appello. La lotta contro il malaffare e contro chi cerca di approfittare della situazione è, secondo Anellucci, fondamentale per garantire che la rinascita dell’Angri sia sostenibile e basata sui giusti principi. La società, infatti, ha come obiettivo quello di crescere e di portare il club a volare “alto”, ma solo in ambienti limpidi e trasparenti, lontani da chi cerca di imbrattare la competizione con interessi personali.

Un messaggio di forza e determinazione

Nonostante le difficoltà, il presidente ha concluso il suo intervento con un messaggio di fiducia e motivazione: “Oggi entriamo forti e più motivati di ieri.” Questo non è solo un augurio per la squadra, ma anche un segnale di resilienza per tutta la comunità che supporta l’Angri. Il club ha superato un momento critico e si prepara a continuare il suo percorso con maggiore determinazione.

In conclusione, la nota di Claudio Anellucci è un chiaro richiamo alla necessità di un calcio sano, dove la meritocrazia e il rispetto per gli altri sono la base per costruire una società solida. Non c’è spazio per compromessi quando si tratta di onestà e integrità, e questo messaggio arriva forte e chiaro ai tifosi, che oggi possono sentirsi ancora più uniti e motivati nel sostenere il loro club.