Pontecagnano, autista interviene per difendere una donna da molestie e subisce un’aggressione

Un altro episodio di violenza si è verificato ieri a Pontecagnano Faiano, dove un autista della Sita Sud è stato aggredito durante un servizio di routine. L’incidente è avvenuto alle 15:40, alla fermata di Piazza Sabbato, quando l’autista è intervenuto per difendere una passeggera molestata da un uomo senza titolo di viaggio.

L’aggressore, di origine nordafricana, aveva assunto un comportamento minaccioso nei confronti della giovane donna, ma l’autista, con grande senso civico, è intervenuto prontamente per proteggerla. Tuttavia, è stato aggredito fisicamente. Nonostante la tempestiva chiamata al 113, l’aggressore è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per evitare una denuncia per interruzione di pubblico servizio, l’autista ha deciso di proseguire la corsa, assistito dai passeggeri che lo hanno aiutato a riportare la situazione alla normalità.

Questo episodio si aggiunge a una lunga e preoccupante serie di aggressioni ai danni degli autisti Sita Sud. La Filt Cgil e la Fit Cisl denunciano che solo poche settimane fa un altro conducente della Sita Sud era stato aggredito a Salerno da un passeggero arrabbiato per una fermata non autorizzata. Inoltre, a Fuorni, un autista è stato colpito dopo che un viaggiatore aveva azionato il freno d’emergenza, costringendolo al ricovero ospedaliero. Situazioni simili sono state segnalate anche ad Avellino, a Salerno con la Busitalia, e con le autolinee Leonetti, dove gli autisti sono stati vittime di aggressioni per motivi futili.

Le organizzazioni sindacali evidenziano che il personale dei mezzi pubblici è costretto a vivere quotidianamente nel terrore di nuovi atti di violenza, che stanno trasformando il lavoro degli autisti in un vero e proprio campo minato.