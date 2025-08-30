Questa sera Noemi in scena a Sarno, ecco a che ora

L’attesa per la serata

La città di Sarno si prepara ad accogliere una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Questa sera, infatti, Noemi salirà sul palco allestito nel cuore della città per regalare al pubblico un viaggio tra emozioni, musica e grandi successi.

La magia della musica dal vivo

Con la sua voce inconfondibile e il suo stile versatile, Noemi ha conquistato negli anni fan di ogni generazione. Il concerto di Sarno si annuncia come un appuntamento unico, in cui la cantante romana intreccerà energia, intensità e canzoni che hanno segnato la sua carriera.

Approfondimenti su www.sestante.tv

Un evento per la città

La serata rappresenta non solo un momento di grande spettacolo, ma anche un’occasione di aggregazione e festa per tutta la comunità. Le note di Noemi faranno vibrare piazza e vicoli, trasformando Sarno in un palcoscenico a cielo aperto.

Acqua e futuro, il Consorzio di Bonifica ridisegna l’agricoltura (video)