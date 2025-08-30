San Valentino Torio, laboratori didattici completati al Rea

I lavori ripresi

A San Valentino Torio è ripartita la fase finale dei lavori per la realizzazione dei laboratori didattici della succursale dell’Istituto Domenico Rea. Il progetto, dedicato al corso di studi in ricettività alberghiera, prevede la costruzione di una sala bar, un laboratorio di produzione, spogliatoi, servizi e un terrazzo all’aperto per accoglienza ed eventi.

L’impegno delle istituzioni

Questa mattina si è svolto un sopralluogo con i tecnici dell’impresa esecutrice e della Provincia di Salerno per monitorare l’avanzamento delle opere. “Miglioriamo l’offerta formativa della pubblica istruzione nel nostro paese”, ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo, sottolineando l’importanza di portare le lezioni pratiche a pochi metri dall’istituto.

Un investimento per il futuro

Grazie a un finanziamento aggiuntivo di 190.000 euro stanziati dalla Provincia, la comunità locale avrà spazi moderni e funzionali. “È un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio” – ha ribadito il sindaco Michele Strianese, ringraziando per la sinergia istituzionale che ha reso possibile l’intervento.

