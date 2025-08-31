Agnone Cilento, crolla struttura luci durante il concerto di Raphael Gualazzi

Crollo durante il concerto

Momenti di terrore ieri sera ad Agnone Cilento, frazione del Comune di Montecorice, dove la struttura in ferro utilizzata per l’impianto luci del concerto di Raphael Gualazzi è improvvisamente crollata sul lungomare di via Marina Nuova. L’incidente è avvenuto mentre l’artista era sul palco e stava eseguendo uno dei suoi brani, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né tra i musicisti né tra il pubblico.

La paura dei presenti

L’episodio è stato ripreso da diversi spettatori con i telefoni cellulari e subito diffuso sui social, generando preoccupazione. Una delle persone presenti ha raccontato: “Spaventoso. Per puro miracolo non è successa una tragedia”. La caduta della struttura ha costretto gli organizzatori a sospendere l’esibizione in via precauzionale, mentre si avviano le verifiche per capire le cause del cedimento.

Verifiche in corso e reazioni

Il crollo ha aperto interrogativi sulla sicurezza degli impianti temporanei utilizzati durante eventi pubblici. Le autorità locali e la produzione del concerto stanno collaborando per accertare eventuali responsabilità e prevenire rischi futuri, garantendo che l’attività culturale sul lungomare possa riprendere in sicurezza.

Miracolo evitato

Grazie alla prontezza di artisti, organizzatori e spettatori, l’episodio si è concluso senza feriti, trasformando quello che avrebbe potuto essere un drammatico incidente in un avvertimento sulla necessità di controlli più rigorosi. La comunità di Agnone Cilento respira ora, ma l’episodio resterà impresso come monito per eventi futuri.