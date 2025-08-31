Angri, l’allarme di Iozzino: “Via Satriano e Parco Amore nel degrado”

Allarme sicurezza ad Angri: furti e incidenti a Parco Amore. Iozzino chiede telecamere, ma Ferraioli riduce fondi alla polizia locale.

L’allarme sicurezza a Parco Amore

Angri. città fuori controllo. In via Satriano, nei pressi di una nota caffetteria, i residenti vivono tra incidenti e furti. Nei giorni scorsi un brutto episodio stradale, che poteva avere conseguenze ben più gravi, ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza di Parco Amore. Non bastasse, diversi cittadini denunciano i continui furti di auto e oggetti dalle vetture parcheggiate, spesso proprio mentre i proprietari consumano nel locale.

La proposta di Giuseppe Iozzino

L’attivista del Movimento 5 Stelle Giuseppe Iozzino, attraverso un video social, oltre a denunciare la situazione ha annunciato l’avvio di una raccolta firme per chiedere l’installazione di telecamere di sorveglianza e dossi rallentatori in questa zona. Una richiesta concreta, nata dall’esasperazione di chi vive quotidianamente il rischio di incidenti e piccoli reati.

L’indifferenza dell’amministrazione Ferraioli

Mentre i cittadini si mobilitano, dall’amministrazione di Cosimo Ferraioli soltanto il solito silenzio. Anzi, secondo indiscrezioni, nell’ultima variazione di bilancio le somme destinate all’assunzione del personale sarebbero state dirottate altrove, creando ulteriori disagi al comandante della polizia locale Anna Galasso, già in evidente difficoltà nel reclutare nuovi agenti. Una scelta che dimostra ancora una volta lo scarso interesse del sindaco e della sua maggioranza per la sicurezza dei cittadini.

Un tema che non può più attendere

La sicurezza in città resta argomento delicato, un’urgenza mai affrontata con decisione. Incidenti, furti e assenza di controlli trasformano interi quartieri in zone a rischio. Se il Comune non interviene con decisione, i cittadini potrebbero sicuramente organizzarsi per difendere i propri diritti.

