Colliano, auto contro cinghiale: 58enne in Rianimazione

A Colliano un’auto ha centrato un cinghiale: ferito un 58enne, ricoverato in Rianimazione all’ospedale “San Francesco d’Assisi”.

Da
Redazione
-
Cinghiale - Freepik
Cinghiale - Freepik

L’impatto con l’animale selvatico

Un’auto guidata da un 58enne di Colliano è finita fuori strada dopo aver urtato violentemente un cinghiale. L’impatto ha provocato il ferimento del conducente, immediatamente soccorso dal personale del 118.

Il trasferimento in ospedale

L’uomo è stato condotto all’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra, dove è stato preso in carico dall’Unità Operativa di Anestesia e Terapia Intensiva diretta da Luigi Pandolfo e dall’Unità di Chirurgia Generale e d’Urgenza guidata da Pasquale Farina.

Condizioni sotto osservazione

Il 58enne si trova attualmente ricoverato in Rianimazione, monitorato costantemente dai medici che stanno valutando l’evoluzione del quadro clinico. L’episodio riaccende l’attenzione sul rischio di incidenti stradali causati dalla presenza di fauna selvatica nelle aree interne della provincia.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore