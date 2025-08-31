Colliano, auto contro cinghiale: 58enne in Rianimazione

L’impatto con l’animale selvatico



Un’auto guidata da un 58enne di Colliano è finita fuori strada dopo aver urtato violentemente un cinghiale. L’impatto ha provocato il ferimento del conducente, immediatamente soccorso dal personale del 118.

Il trasferimento in ospedale



L’uomo è stato condotto all’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra, dove è stato preso in carico dall’Unità Operativa di Anestesia e Terapia Intensiva diretta da Luigi Pandolfo e dall’Unità di Chirurgia Generale e d’Urgenza guidata da Pasquale Farina.

Condizioni sotto osservazione



Il 58enne si trova attualmente ricoverato in Rianimazione, monitorato costantemente dai medici che stanno valutando l’evoluzione del quadro clinico. L’episodio riaccende l’attenzione sul rischio di incidenti stradali causati dalla presenza di fauna selvatica nelle aree interne della provincia.