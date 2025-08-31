Domenica tragica a Portici, due morti sull’autostrada3

L’impatto e le vittime

Alle sette di questa mattina un forte boato ha scosso l’autostrada all’uscita del casello di Portici in direzione Salerno. Due ragazzi di Torre Annunziata, di 22 e 27 anni, hanno perso la vita nello schianto. Almeno cinque altre persone sono rimaste ferite, tre delle quali in condizioni gravi.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale e altre forze dell’ordine per gestire l’emergenza. I feriti gravi sono stati trasportati negli ospedali Cardarelli e del Mare, mentre gli altri ricevono cure sul posto.

Traffico paralizzato

Il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso. Il traffico rimane intenso a causa della deviazione necessaria, con rallentamenti significativi per gli automobilisti in transito.