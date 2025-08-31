Giovane ciclista travolto da autobus a Battipaglia

Il ragazzo ha riportato un politrauma dopo l’impatto: trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, restano gravi le sue condizioni.

L’incidente in pieno centro

È successo questa mattina a Battipaglia, in via Roma. Un autobus ha investito un giovane di 25 anni che percorreva la strada in sella alla sua bicicletta. L’impatto è stato violento e ha provocato gravi conseguenze per il ragazzo.

I soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Vopi di Pontecagnano, che hanno prestato le prime cure al giovane ciclista. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: i medici hanno diagnosticato un politrauma e disposto il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia.

Le condizioni del ferito

Il 25enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per stabilire eventuali responsabilità.

