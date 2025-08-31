Giugliano, aggressione a medico al pronto soccorso

Aggressione nel pronto soccorso

La scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania un 28enne, coinvolto in un incidente stradale, ha prima minacciato e poi aggredito il medico che lo stava visitando.

Intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale, che hanno sedato la situazione e avviato le procedure del caso.

Prognosi e denuncia

Il medico aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. L’autore dell’aggressione è stato denunciato per lesioni a personale sanitario, mentre l’ospedale ha aperto le verifiche interne sull’accaduto.

Allarme sicurezza negli ospedali

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza del personale sanitario, sottolineando la necessità di misure efficaci per proteggere medici e infermieri durante l’attività quotidiana.