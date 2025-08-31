Lancio di molotov da un’auto in fuga, paura a Tramonti

L’origine del rogo

Giovedì scorso a Tramonti, nella frazione di Cesarano, la comunità ha vissuto momenti di paura per un incendio che ha lambito case e vegetazione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rogo sarebbe stato causato dal lancio di una bottiglia incendiaria da un’autovettura in corsa.

La testimonianza dei residenti

Alcuni abitanti hanno riferito di aver visto una Renault Clio nera allontanarsi rapidamente con la targa coperta subito dopo il gesto. Si sarebbe trattato di una vera e propria molotov, capace di innescare immediatamente le fiamme.

Le indagini in corso

L’episodio, definito di estrema gravità, è ora al vaglio dei Carabinieri della stazione di Tramonti, che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per risalire ai responsabili.

L’intervento dei soccorsi

Il rogo è stato contenuto grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei volontari, che hanno scongiurato danni più gravi alle abitazioni. L’accaduto ha però riacceso la preoccupazione tra i cittadini, già provati dai ripetuti incendi boschivi che ogni estate mettono in pericolo ambiente e sicurezza.