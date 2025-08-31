Lutto a Salerno, si è spento l’avvocato Giovanni Avallone, custode della memoria visiva della città

L'avvocato e regista è scomparso all'età di 79 anni. Fondatore della prima regia di Telecolore, è stato una figura centrale nella narrazione culturale della città. Domani i funerali all'Annunziata

La comunità salernitana piange la scomparsa dell’avvocato Giovanni Avallone, figura storica e poliedrica della scena culturale cittadina.

È stato il primo regista delle emittente salernitana, ai tempi in cui muoveva i suoi primi passi come Telecolore, contribuendo in modo determinante allo sviluppo del linguaggio audiovisivo locale.

Instancabile narratore per immagini, Avallone ha dedicato la sua vita alla valorizzazione della memoria collettiva attraverso fotografia, video, documentari e trasmissioni televisive. Le sue opere, rigorosamente archiviate in un prezioso fondo personale, rappresentano oggi una risorsa fondamentale per la ricostruzione della storia salernitana del secondo Novecento.

Oltre alla produzione documentaristica, Avallone ha avuto un ruolo di primo piano nella promozione di eventi culturali, tra cui il Festival del Cinema di Salerno, di cui è stato tra i più appassionati sostenitori. Il suo sguardo attento e sensibile ha saputo dare voce ai protagonisti, spesso invisibili, di una città in continua trasformazione.

I funerali si terranno domani mattina, alle ore 10, presso la Chiesa dell’Annunziata a Salerno. Con lui, se ne va non solo un professionista stimato, ma anche un testimone autentico del volto più profondo della città.