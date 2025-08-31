Minacce e aggressioni a Portici, arrestato 51enne

L’intervento degli agenti

Il fermo è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato Portici-Ercolano. Una nota giunta alla Sala Operativa segnalava la presenza di una donna minacciata dall’ex compagno. I poliziotti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato l’uomo mentre si muoveva su una bici elettrica e lo hanno bloccato.

Le minacce e l’aggressione

Alla vista degli agenti, il 51enne non si è limitato a resistere al fermo: ha pronunciato frasi minacciose e ha tentato di colpirli fisicamente, scatenando momenti di tensione. Gli operatori, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a immobilizzarlo.

La denuncia della ex compagna

Poco dopo, la donna ha confermato agli investigatori di essere da tempo vittima di comportamenti persecutori e aggressioni verbali da parte dell’ex. Le sue dichiarazioni hanno consolidato il quadro accusatorio già aggravato dai precedenti a carico dell’uomo.

L’arresto e le accuse

Il 51enne è stato quindi arrestato con le accuse di atti persecutori, minaccia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui si apre ora un nuovo capitolo giudiziario, mentre la polizia rafforza l’attenzione su episodi di violenza di genere e comportamenti persecutori.