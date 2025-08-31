Salerno. Furti ai pazienti, il Ruggi ora rafforza la vigilanza

L’episodio e la reazione

All’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno sono stati segnalati recenti episodi di furto subiti da pazienti ricoverati. La vicenda ha generato forte indignazione e allarme, spingendo la direzione generale a un immediato intervento.

La posizione della direzione

Il direttore generale Ciro Verdoliva ha diffuso una nota interna ai dipendenti nella quale esprime vicinanza alle famiglie coinvolte e ribadisce l’impegno dell’azienda a tutelare la dignità dei degenti. Ha parlato di un’“ombra” che rischia di colpire l’immagine complessiva della struttura, pur ricordando la dedizione della grande maggioranza dei professionisti.

Le misure annunciate

In attesa di un piano di rafforzamento della sicurezza, la direzione ha richiamato tutto il personale a un maggiore senso di vigilanza e responsabilità. L’obiettivo è evitare che pochi episodi isolati compromettano la reputazione di una comunità fatta di migliaia di lavoratori onesti e qualificati.