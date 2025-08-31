Scosse ai Campi Flegrei, doppio sisma da 3.3: la terra trema nel pomeriggio

Due scosse di terremoto, entrambe di magnitudo 3.3, hanno interessato i Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi, provocando momenti di apprensione tra i cittadini.

Il primo evento sismico si è verificato alle 16:10, seguito da una replica alle 16:36. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), gli ipocentri si sono collocati a profondità estremamente superficiali: rispettivamente a 1 km e 2 km.

Il sisma è stato chiaramente avvertito non solo a Pozzuoli, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli, spingendo numerosi residenti a riversarsi in strada per precauzione. Nonostante il forte spavento, al momento non si registrano danni a edifici né feriti come sottolinea l’agenzia ANSA.

La zona dei Campi Flegrei, già sotto stretta osservazione per l’attività bradisismica in corso, conferma ancora una volta la necessità di un monitoraggio costante e di piani di emergenza aggiornati.