Tentano di intrusione agli Scavi di Pompei, intervengono vigilanza e Carabinieri

Intrusione agli Scavi

Ieri mattina, un tentativo di intrusione negli Scavi di Pompei ha attirato l’attenzione delle autorità competenti. Quattro turisti spagnoli sono stati sorpresi mentre cercavano di scavalcare la recinzione di sicurezza nei pressi dell’Anfiteatro, tentando di accedere al parco senza pagare il biglietto.

Intervento immediato della vigilanza

Il sistema di videosorveglianza ha consentito di monitorare l’intrusione in tempo reale, permettendo al personale del Parco di intervenire prontamente. I turisti sono stati fermati prima che potessero danneggiare i reperti o compromettere l’integrità del sito. L’azione tempestiva ha dimostrato l’efficacia delle misure di sicurezza implementate sotto la direzione di Gabriel Zuchtriegel, responsabile della tutela del patrimonio archeologico.

Coinvolgimento dei Carabinieri

Successivamente, i Carabinieri sono intervenuti per identificare i quattro turisti e portarli in caserma per le procedure di rito. L’episodio segue altri casi recenti, tra cui il tentativo di furto di reperti da parte di un turista scozzese, denunciato per furto aggravato.

Importanza della sicurezza e della tutela del patrimonio

La direzione del Parco archeologico di Pompei ha sottolineato come episodi simili evidenzino la necessità di un monitoraggio costante e di una maggiore sensibilizzazione ai temi della legalità e del rispetto per il patrimonio culturale. Proteggere il valore storico e artistico degli Scavi è fondamentale per garantire un’esperienza sicura e completa a milioni di visitatori ogni anno.