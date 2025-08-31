Terreni agricoli a rischio: la Campania sotto pressione dalle rinnovabili

In Campania l’espansione di fotovoltaico ed eolico riduce i terreni agricoli, compromette allevamenti e minaccia la sicurezza alimentare.

Espansione incontrollata delle rinnovabili

La Campania si trova a fronteggiare una crescita significativa degli impianti fotovoltaici ed eolici, che stanno progressivamente sottraendo spazio ai terreni agricoli. Il fenomeno riguarda in particolare la pianura campana e l’alto Casertano, zone fertili che ospitano la maggior parte dei progetti industriali ed energetici. Negli ultimi decenni, secondo stime Ispra, centinaia di ettari di terreni coltivabili vengono persi ogni anno, aggravando le difficoltà per le nuove imprese agricole.

Perdita di superfici agricole e impatto sugli allevamenti

Oltre alla sottrazione di superfici coltivabili, l’espansione degli impianti eolici produce effetti negativi sugli allevamenti. Rumori e vibrazioni derivanti dalle pale eoliche possono stressare gli animali da latte, con conseguenze sulla quantità e sulla qualità della produzione. Questo scenario contribuisce a rendere più complesso il lavoro degli allevatori e aumenta i costi di gestione delle aziende agricole.

Rischio sovranità alimentare e accesso alla terra

Ogni ettaro sottratto all’agricoltura non rappresenta solo una perdita economica, ma anche un danno alla sovranità alimentare. La difficoltà di reperire terreni per avviare nuove imprese agricole si acuisce, rendendo l’accesso alla terra più costoso e complesso. La Campania, una delle regioni più fertili d’Europa, vede così minacciata la produzione di grano, frutta, ortaggi, vino, olio e latte.

Pianificazione strategica e uso intelligente del territorio

La soluzione passa da una pianificazione mirata: gli impianti fotovoltaici ed eolici dovrebbero essere collocati in aree dove non confliggono con l’agricoltura, come tetti di capannoni, stalle, edifici pubblici, aree industriali dismesse, cave abbandonate e terreni marginali. Il rischio maggiore è che la scelta del territorio sia guidata da speculazioni economiche, con grandi aziende energetiche che offrono rendite immediate ai proprietari, ma sottraggono alla collettività la capacità di produrre cibo.