Torre Annunziata. Rapina su Circumvesuviana, arrestato 40enne

Coltello alla mano ha minacciato quattro giovani passeggeri: bloccato dalla Polizia alla stazione di Torre Annunziata.

L’allarme e l’intervento

La mattina di ieri un 40enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina e sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva appena colpito a bordo di un treno della Circumvesuviana diretto a Torre Annunziata.

La rapina ai giovani

Sotto la minaccia di un coltello, il quarantenne aveva sottratto a quattro ragazzi denaro e un orologio. Subito dopo, i giovani hanno raggiunto i poliziotti indicando chiaramente il responsabile.

Il fermo e la perquisizione

Gli agenti dei commissariati di Torre Annunziata e Pompei hanno fermato l’uomo alla stazione, trovandolo in possesso di un coltello con lama di 5 centimetri, 205 euro, un orologio e circa 12 grammi di hashish.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

L’indagato è stato tratto in arresto per rapina e la refurtiva restituita ai legittimi proprietari. La vicenda ha riportato l’attenzione sulla sicurezza a bordo dei convogli ferroviari.